L'Exclamation ! – Printemps de Bourges

Cher

L'Exclamation ! – Printemps de Bourges Maison de la culture Bourges

2023-04-18 11:00:00 – 2023-04-22 22:00:00

Cher . Venez découvrir une exposition de vinyles, livres, photos, textes et partitions, coréalisée par la Discothèque de Radio France et la SACEM.

Et également un programme de projections de fictions et de documentaires précédées d'une rencontre avec les réalisateurs·rices et/ou comédiens·nes. L'Exclamation revient s'installer à la Maison de la Culture cette année, afin de se décliner sous plusieurs formes…

Bourges

