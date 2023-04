Ateliers pour enfants : graines d’archives Archives départementales, 18 avril 2023, Bourges.

Les Archives départementales du Cher proposent « Graines d’archives », des ateliers gratuits pour les enfants pendant les vacances scolaires. Leur objectif est la découverte en petits groupes du monde des archives tout en s’amusant !.

Mardi 2023-04-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-18 . .

Archives départementales

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Archives départementales du Cher offer « Graines d’archives », free workshops for children during the school vacations. Their objective is to discover the world of archives in small groups while having fun!

Los Archivos Departamentales de Cher ofrecen « Graines d’archives », talleres gratuitos para niños durante las vacaciones escolares. Su objetivo es descubrir el mundo de los archivos en pequeños grupos y divertirse

Das Archives départementales du Cher bietet « Graines d’archives », kostenlose Workshops für Kinder während der Schulferien an. Ihr Ziel ist es, in kleinen Gruppen die Welt der Archive zu entdecken und dabei Spaß zu haben!

