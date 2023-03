Salon des alliances Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Salon des alliances, 8 avril 2023, Bourges . Salon des alliances Hôtel de Bourbon Bourges Cher

2023-04-08 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-09 19:00:00 19:00:00 Bourges

Cher . Places gratuites limitées. Le salon des alliances revient pour une nouvelle édition, 1 alliance achetée = 1 alliance offerte. +33 2 48 70 70 00 https://salon-des-alliances.fr/ Salon

Bourges

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Hôtel de Bourbon Bourges Cher Ville Bourges Departement Cher Tarif Lieu Ville Bourges

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges /

Salon des alliances 2023-04-08 was last modified: by Salon des alliances Bourges 8 avril 2023 bourges cher Hôtel de Bourbon Bourges Cher

Bourges Cher