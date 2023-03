Brunch à l’hôtel de Bourbon Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher . 18 EUR Toute l’équipe du Mercure Hôtel de Bourbon a préparé une sélection de plats sucrés et salés sous forme de buffet, ainsi que des ateliers afin de personnaliser toutes vos envies et de satisfaire tous les palais. Nombre de places limitées, réservez dès maintenant votre table pour ce moment inoubliable. L’hôtel Bourbon vous invite à leur premier évènement gourmand, un brunch exceptionnel dans leur chapelle. +33 2 48 70 70 00 Brunch

