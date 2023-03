Gonflée à bloc Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Gonflée à bloc, 1 avril 2023, Bourges . Gonflée à bloc 28 EUR Théâtre Jacques Coeur Bourges Cher

2023-04-01 20:30:00 – 2023-04-01 Bourges

Cher . 28 EUR 28 Ils vont devenir parents… Oui, parents ! Ils ont du mal à le réaliser, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont neuf mois pour en prendre pleinement conscience ! Une comédie hilarante sur un couple de futurs parents ! +33 6 25 92 62 59 https://www.coeurdescene.fr/ Comédie

