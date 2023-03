L’abbé Moreux, enquête sur les mystères célestes Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher . Venez assister à cette conférence sur l’abbé Moreux, prêtre et astronome, professeur et météréologue avec la participation de Marjolène Griveau, guide-conférencière. +33 2 48 27 57 10 Conférence Moreux

