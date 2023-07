Soirée – Porte à porte Bourganeuf, 28 juillet 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

De porte en porte, se balader dans Bourganeuf pour voir les choses sous un autre angle. Lectures, douceur, rires, regards, patrimoine, coeurs et clés seront au rendez-vous! Ce n’est pas une visite, ce n’est pas un spectacle mais c’est un peu les deux mêlés. De belles surprises sont réservées au participant et un petit moment gourmand dans un bel endroit secret en fin de balade..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 22:00:00. EUR.

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From door to door, stroll around Bourganeuf to see things from a different angle. Readings, gentleness, laughter, glances, heritage, hearts and keys will all be on show! It’s not a tour, it’s not a show, but it’s a bit of both. There are plenty of surprises in store for participants, as well as a gourmet moment in a beautiful secret spot at the end of the walk.

De puerta en puerta, pasee por Bourganeuf para ver las cosas desde otro ángulo. Lecturas, dulzura, risas, miradas, herencias, corazones y llaves… ¡todo estará expuesto! No es una gira ni un espectáculo, sino un poco de ambos. Habrá muchas sorpresas para los participantes, así como una delicia gastronómica en un hermoso lugar secreto al final del paseo.

Von Tür zu Tür durch Bourganeuf schlendern, um die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Lesungen, Sanftheit, Lachen, Blicke, Kulturerbe, Herzen und Schlüssel stehen auf dem Programm! Es ist weder eine Besichtigung noch eine Aufführung, aber es ist ein bisschen beides. Am Ende des Spaziergangs erwarten die Teilnehmer schöne Überraschungen und ein kleiner Gourmet-Moment an einem schönen, geheimen Ort.

