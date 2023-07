La Caravane des Libertés Bourganeuf, 23 juillet 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

La Caravane des Libertés vous propose plusieurs spectacles au Théâtre de la Verdure à Bourganeuf.

17h : petit marché nocturne, scène ouverte à tous les arts (animée par Abracadabra)

19h30 : « Pin Up Pine Away » spectacle burlesque dansé par Amy Poppins & Dada’ccordéon

20h30 : Fond perdu (expériemental poétique), Gang Consteste (chanson rêvoltée)

Buvette et restauration sur place.

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La Caravane des Libertés offers several shows at the Théâtre de la Verdure in Bourganeuf.

5pm: night market, open stage for all the arts (hosted by Abracadabra)

7:30pm: « Pin Up Pine Away » burlesque show danced by Amy Poppins & Dada’ccordéon

8:30pm: Fond perdu (experimental poetry), Gang Consteste (dreamy song)

Refreshments and food on site

La Caravana de las Libertades organiza varios espectáculos en el Teatro de la Verdura de Bourganeuf.

17.00 h: pequeño mercado nocturno, escenario abierto a todas las artes (a cargo de Abracadabra)

19.30 h: espectáculo de burlesque « Pin Up Pine Away » bailado por Amy Poppins & Dada’ccordéon

20.30 h: Fond perdu (poesía experimental), Gang Consteste (canciones de ensueño)

Refrescos y comida in situ

Die Karawane der Freiheiten bietet Ihnen mehrere Aufführungen im Théâtre de la Verdure in Bourganeuf.

17 Uhr: Kleiner Nachtmarkt, offene Bühne für alle Künste (moderiert von Abracadabra)

19.30 Uhr: « Pin Up Pine Away » Burlesque-Show, getanzt von Amy Poppins & Dada’ccordéon

20.30 Uhr: Fond perdu (poetisches Experimental), Gang Consteste (verträumtes Chanson)

Getränke und Essen vor Ort

