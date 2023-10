Club nature Bourg Valojoulx, 30 octobre 2023, Valojoulx.

Valojoulx,Dordogne

Promenades en forêt, land-art, créations… A la découverte des contes et légendes du petit peuple.

Pour les enfants de 5 à 10 ans. Prévoir un pique-nique. Goûter offert. Réserver.

2023-10-30 fin : 2023-11-01 17:00:00. EUR.

Bourg La ferme les Clefs des Champs

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Forest walks, land-art, creations? Discover the tales and legends of the little people.

For children aged 5 to 10. Please bring a picnic. Complimentary snack. Book now

Paseos por el bosque, land-art, creaciones.. Descubre los cuentos y leyendas de la gente pequeña.

Para niños de 5 a 10 años. Trae un picnic. Merienda gratuita. Reserve ahora

Spaziergänge im Wald, Land-Art, Kreationen? Entdecken Sie die Märchen und Legenden der kleinen Leute.

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Ein Picknick mitbringen. Ein kleiner Imbiss wird angeboten. Reservieren

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère