Animations de la Semaine bleue à Tresses Bourg Tresses, 3 octobre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

La Communauté de communes des Coteaux bordelais organise de nombreuses animations dans le cadre de la Semaine bleue (pour les personnes âgées et les retraités). Le thème de l’édition 2023 est « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ». A Tresses, le programme est le suivant : le mardi 3 octobre à 14h : Grand loto à la Salle Le Reflet ; le mercredi 4 à 19h : Soirée chants et lectures depuis le livre « En lutte ! carnet de chants » à la bibliothèque ; le jeudi 5 à 14h : Rallye patrimoine pour (re)découvrir Tresses au cours d’un jeu de piste participatif (départ de la bibliothèque) ; et le vendredi 6 à 20h30 : Spectacle de théâtre improvisé « Les Sauvages » à la salle Le Reflet. De beaux moments de convivialité et d’échanges avec les aînés de votre commune..

2023-10-03 fin : 2023-10-06 . EUR.

Bourg

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de communes des Coteaux bordelais organizes a number of events as part of Semaine bleue (blue week) for seniors and retired people. The theme of the 2023 edition is « Growing old together, an opportunity to be cultivated ». In Tresses, the program is as follows: Tuesday, October 3 at 2pm: Grand loto at Salle Le Reflet; Wednesday, October 4 at 7pm: An evening of songs and readings from the book « En lutte! carnet de chants » at the library; Thursday, October 5 at 2pm: A heritage rally to (re)discover Tresses during a participative treasure hunt (starting from the library); and Friday, October 6 at 8:30pm: Improvised theater show « Les Sauvages » at Salle Le Reflet. These will be great moments of conviviality and exchange with your local seniors.

La Communauté de communes des Coteaux bordelais organiza una serie de actos en el marco de la Semaine bleue (Semana azul) para las personas mayores y jubiladas. El tema de la edición de 2023 es « Envejecer juntos, una oportunidad para cultivarse ». En Tress, el programa es el siguiente: martes 3 de octubre a las 14:00: Gran loto en la Sala Le Reflet; miércoles 4 a las 19:00: Velada de canto y lectura del libro « En lutte! carnet de chants » en la biblioteca; jueves 5 a las 14:00: Concentración patrimonial para (re)descubrir Tress durante una búsqueda del tesoro participativa (salida desde la biblioteca); y viernes 6 a las 20:30: Espectáculo de teatro improvisado « Les Sauvages » en la Sala Le Reflet. En resumen, una buena manera de conocer a las personas mayores de su comunidad.

Die Communauté de communes des Coteaux bordelais organisiert im Rahmen der Blauen Woche (für ältere Menschen und Rentner) zahlreiche Veranstaltungen. Das Thema der Ausgabe 2023 lautet « Gemeinsam älter werden, eine Chance, die es zu pflegen gilt ». In Tresses gibt es folgendes Programm: Dienstag, den 3. Oktober um 14 Uhr: Großes Lotto im Saal Le Reflet; Mittwoch, den 4. Oktober um 19 Uhr: Gesangsabend und Lesungen seit dem Buch « En lutte! carnet de chants » in der Bibliothek; Donnerstag, den 5. Oktober um 14 Uhr: Rallye patrimoine, um Tresses im Rahmen einer partizipativen Schnitzeljagd (neu) zu entdecken (Start an der Bibliothek); und Freitag, den 6. Oktober um 20.30 Uhr: Improvisationstheater-Show « Les Sauvages » im Saal Le Reflet. Schöne Momente der Geselligkeit und des Austauschs mit den Senioren Ihrer Gemeinde.

