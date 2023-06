Fête de Tresses 2023 Bourg Tresses, 16 juin 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Tresses est en fête les 16, 17 et 18 juin ! Dès le vendredi soir 19h, faites un tour au marché gourmand du Parc Marès et assistez au feu d’artifice à 23h. Le samedi, les vélotaffeurs tressois organisent une balade avec les vélos décorés à 16h ; et Tresses running organise son trail annuel Tout Tresses Court (course de 8km ou 14km, sur inscription) à 19h, précédé de la course enfants gratuite à 18h. Le dimanche, c’est pétanque ouverte à tous à partir de 13h30. Un beau week-end rempli d’animations pour toute la famille !.

Bourg

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tresses is celebrating on June 16, 17 and 18! From 7pm on Friday evening, visit the gourmet market in the Parc Marès and watch the fireworks at 11pm. On Saturday, Les vélotaffeurs tressois organize a ride with decorated bikes at 4pm; and Tresses running organizes its annual Tout Tresses Court trail (8km or 14km race, registration required) at 7pm, preceded by the free children’s race at 6pm. On Sunday, petanque open to all from 1:30pm. A great weekend of entertainment for the whole family!

Tresses está de fiesta los días 16, 17 y 18 de junio El viernes por la tarde, a las 19.00 h, visite el mercado gastronómico del Parc Marès y contemple los fuegos artificiales a las 23.00 h. El sábado, los vélotaffeurs tressois organizan un paseo con bicicletas decoradas a las 16.00 h.; y Tresses running organiza su recorrido anual Tout Tresses Court (carrera de 8 o 14 km, inscripción obligatoria) a las 19.00 h., precedido de la carrera infantil gratuita a las 18.00 h. El domingo, la petanca estará abierta a todos a partir de las 13h30. Un gran fin de semana de diversión para toda la familia

Tresses ist am 16., 17. und 18. Juni in Feierlaune! Ab Freitagabend 19 Uhr können Sie auf dem Gourmetmarkt im Parc Marès stöbern und um 23 Uhr das Feuerwerk sehen. Am Samstag organisieren die Velotaffeurs Tresses um 16 Uhr eine Fahrt mit geschmückten Fahrrädern; und Tresses running veranstaltet um 19 Uhr seinen jährlichen Trail Tout Tresses Court (8 km oder 14 km Lauf, Anmeldung erforderlich), dem um 18 Uhr der kostenlose Kinderlauf vorausgeht. Am Sonntag gibt es ab 13:30 Uhr Pétanque für alle. Ein schönes Wochenende voller Animationen für die ganze Familie!

