Cet évènement est passé Petit marché de producteurs à Touzac Bourg Touzac Catégories d’Évènement: Lot

Touzac Petit marché de producteurs à Touzac Bourg Touzac, 18 mai 2023, Touzac. Touzac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-18 08:00:00

fin : 2023-05-18 12:00:00 Chaque jeudi, retrouvez le petit marché de producteurs de Touzac, de 8h à 12h, 3 exposants..

Chaque jeudi, retrouvez le petit marché de producteurs de Touzac, de 8h à 12h, 3 exposants. .

Bourg

Touzac 46700 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-08-01 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Lot, Touzac Autres Code postal 46700 Lieu Bourg Adresse Bourg Ville Touzac Departement Lot Lieu Ville Bourg Touzac Latitude 44.497 Longitude 1.05452 latitude longitude 44.497;1.05452

Bourg Touzac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/touzac/