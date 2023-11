Marché de Noël bourg Torteron, 8 décembre 2023, Torteron.

Torteron,Cher

Le marché de Noël du soir est une expérience envoûtante qui vous transporte dans un univers féerique dès que la nuit tombe..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

bourg

Torteron 18320 Cher Centre-Val de Loire



The evening Christmas market is an enchanting experience, transporting you into a magical world as soon as night falls.

El mercado nocturno de Navidad es una experiencia encantadora, que le transportará a un mundo mágico en cuanto caiga la noche.

Der abendliche Weihnachtsmarkt ist ein bezauberndes Erlebnis, das Sie in eine märchenhafte Welt entführt, sobald die Nacht hereinbricht.

Mise à jour le 2023-11-03 par BERRY