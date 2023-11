Marché de Noël Bourg Saulzais-le-Potier, 26 novembre 2023, Saulzais-le-Potier.

Saulzais-le-Potier,Cher

Plongez dans l’ambiance féerique du marché de Noël..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Bourg

Saulzais-le-Potier 18360 Cher Centre-Val de Loire



Immerse yourself in the magical atmosphere of the Christmas market.

Sumérjase en la mágica atmósfera del mercado navideño.

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Atmosphäre des Weihnachtsmarktes.

Mise à jour le 2023-10-30 par BERRY