Visite « Notre son de cloche » Bourg Sare, 8 novembre 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

La visite du clocher vous mènera au plus près de l’imposante cloche de l’église Saint Martin. Totalement rénové suite à un incendie en septembre 2003, cette cloche raconte l’histoire de Sare à travers ses symboles païens et chrétiens de la préhistoire à aujourd’hui. Une occasion d’en apprendre un peu plus sur les provinces du Pays Basque, la naissance du drapeau basque, les traditions ancestrales d’une rare modernité, la place des femmes dans la société basque, les métiers d’hier et d’aujourd’hui, la transmission de génération en génération du privilège d’être sonneur de cloches..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 12:00:00. .

Bourg

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A visit to the bell tower takes you right up close to the imposing bell of Saint Martin’s church. Completely renovated following a fire in September 2003, this bell tells the story of Sare through its pagan and Christian symbols, from prehistory to the present day. An opportunity to learn a little more about the provinces of the Basque Country, the birth of the Basque flag, ancestral traditions of a rare modernity, the place of women in Basque society, the trades of yesterday and today, the transmission from generation to generation of the privilege of being a bell ringer.

Una visita al campanario le acercará a la imponente campana de la iglesia de San Martín. Completamente renovada tras un incendio en septiembre de 2003, esta campana cuenta la historia de Sare a través de sus símbolos paganos y cristianos, desde la prehistoria hasta nuestros días. Es una oportunidad para aprender un poco más sobre las provincias del País Vasco, el nacimiento de la bandera vasca, tradiciones ancestrales de rara modernidad, el lugar de la mujer en la sociedad vasca, los oficios de ayer y de hoy, y cómo el privilegio de ser campanero se ha transmitido de generación en generación.

Der Besuch des Glockenturms führt Sie ganz nah an die imposante Glocke der Kirche Saint Martin heran. Die Glocke wurde nach einem Brand im September 2003 vollständig renoviert und erzählt die Geschichte von Sare anhand ihrer heidnischen und christlichen Symbole von der Vorgeschichte bis heute. Eine Gelegenheit, etwas mehr über die Provinzen des Baskenlandes, die Entstehung der baskischen Flagge, die althergebrachten Traditionen mit einer seltenen Modernität, den Platz der Frauen in der baskischen Gesellschaft, die Berufe von gestern und heute und die Weitergabe des Privilegs, Glöckner zu sein, von Generation zu Generation zu erfahren.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Pays Basque