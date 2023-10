Soirée karaoké et dansante Bourg Saint-Sulpice-de-Pommiers, 14 octobre 2023, Saint-Sulpice-de-Pommiers.

Saint-Sulpice-de-Pommiers,Gironde

Faites chauffer vos cordes vocales, la soirée karaoké est bientôt là ! A la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommiers, venez interpréter les classiques de la chanson française, en famille ou entre amis, et passer une soirée conviviale autour de la musique. Un repas généreux vous y sera servi (sur réservation). Au menu, apéritif, poulet rôti et ses pommes de terre grenailles, fromage et moelleux au chocolat pour terminer tout en gourmandise. Le vin et le café sont compris… mais n’oubliez pas d’amener vos couverts. Inscription pour le repas avant le 9 octobre..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 02:00:00. EUR.

Bourg Salle des fêtes

Saint-Sulpice-de-Pommiers 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Warm up your vocal chords – karaoke night is just around the corner! Come and sing along to the classics of French chanson, with family and friends, at the Salle des Fêtes in Saint-Sulpice-de-Pommiers, and enjoy a convivial evening of music. A generous meal will be served (reservation required). The menu includes an aperitif, roast chicken with roasted potatoes, cheese and chocolate cake to round off the evening. Wine and coffee included… but don’t forget to bring your own cutlery. Registration for the meal by October 9.

Caliente las cuerdas vocales, ¡la noche de karaoke está a la vuelta de la esquina! Acérquese a la sala de fiestas de Saint-Sulpice-de-Pommiers y cante los clásicos de la chanson francesa, en familia o entre amigos, y disfrute de una agradable velada musical. Se servirá una generosa cena (reserva obligatoria). El menú incluye un aperitivo, pollo asado con patatas asadas, queso y tarta de chocolate como colofón. El vino y el café están incluidos… pero no olvide traer los cubiertos. Inscríbase antes del 9 de octubre.

Lassen Sie Ihre Stimmbänder glühen, der Karaoke-Abend ist bald da! Im Festsaal von Saint-Sulpice-de-Pommiers können Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die Klassiker des französischen Chansons interpretieren und einen geselligen Abend rund um die Musik verbringen. Dort wird Ihnen ein großzügiges Essen serviert (Reservierung erforderlich). Auf dem Menüplan stehen ein Aperitif, Brathähnchen mit Röstkartoffeln, Käse und Schokoladenmuffin, um den Abend genussvoll ausklingen zu lassen. Wein und Kaffee sind inbegriffen, aber vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen. Anmeldung für das Essen bis zum 9. Oktober.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers