Balade de Noël bourg Saint-Saturnin, 24 décembre 2023, Saint-Saturnin.

Début : 2023-12-24 10:15:00

fin : 2023-12-24 . La comité des fêtes vous invite à participer à la balade de Noël de 3 ou 3.6 kms pour contempler les décorations de Noël , Pain d’épices, brioches et boissons chaudes à l’arrivée. rendez-vous à 10h15 10h30 au monument aux morts. Tarif 1.5€ par adulte, gratuit pour les enfants. Renseignements 06.67.69.93.70 .

Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire

