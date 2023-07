Soirée Karaoké à Saint-Quentin-de-Caplong Bourg Saint-Quentin-de-Caplong, 22 juillet 2023, Saint-Quentin-de-Caplong.

Saint-Quentin-de-Caplong,Gironde

Soirée Karaoké à St Quentin de Caplong le samedi 22 juillet organisée par l’association « Les 3 fenêtres » avec la participation de Coeur de Bourg à partir de 19h.

Surplace, petite restauration froide et boissons – Terrasse de l’épicerie..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Bourg

Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Karaoke evening in St Quentin de Caplong on Saturday July 22nd organized by the association « Les 3 fenêtres » with the participation of Coeur de Bourg from 7pm.

Snacks and drinks on site – Grocery store terrace.

Velada de karaoke en St Quentin de Caplong el sábado 22 de julio organizada por la asociación « Les 3 fenêtres » con la participación de Coeur de Bourg a partir de las 19.00 h.

Aperitivos y bebidas disponibles en la terraza de la tienda de comestibles.

Karaoke-Abend in St Quentin de Caplong am Samstag, den 22. Juli, organisiert von der Vereinigung « Les 3 fenêtres » und unter Mitwirkung von Coeur de Bourg ab 19 Uhr.

Vor Ort, kleine kalte Speisen und Getränke – Terrasse des Lebensmittelgeschäfts.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT du Pays Foyen