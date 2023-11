Vide chambre Bourg Saint-Paul-la-Roche, 19 novembre 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Saint-Paul-la-Roche,Dordogne

La collecte des dons (vêtements, livres, jouets et puériculture) aura lieu du 21 au 26 novembre! Tous les bénéfices seront destinés à l’école! Pensez à nous quand vous ferez vos tris!.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 16:00:00. .

Bourg Salle des fêtes

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The collection of donations (clothes, books, toys and childcare) will take place from November 21 to 26! All proceeds will go to the school! Think of us when you do your sorting!

La recogida de donaciones (ropa, libros, juguetes y artículos de puericultura) tendrá lugar del 21 al 26 de noviembre Todos los beneficios se destinarán a la escuela Piense en nosotros cuando haga la clasificación

Die Spendensammlung (Kleidung, Bücher, Spielzeug und Kinderpflege) findet vom 21. bis 26. November statt! Alle Einnahmen sind für die Schule bestimmt! Bitte denken Sie beim Sortieren an uns!

Mise à jour le 2023-10-27 par Isle-Auvézère