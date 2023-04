Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) Les Chapieux, 1 septembre 2023, Bourg-Saint-Maurice.

Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) est une course mythique et internationale. Trail de 171 km départ et arrivée à Chamonix (étape aux Chapieux la nuit du 1 au 2 septembre).

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-02

Les Chapieux

Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) is a legendary, international race with this 171km stage starting and ending in Chamonix. Runners pass through « Les Chapieux » during the night of the 1 & 2 septembre.

Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) es una carrera mítica e internacional. Trail de 171 km con salida y llegada en Chamonix (etapa en Les Chapieux la noche del 1 al 2 de septiembre)

Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) ist ein legendärer, internationaler Lauf. Der 171 km lange Trail beginnt und endet in Chamonix (Etappe in Les Chapieux in der Nacht vom 1. auf den 2. September)

