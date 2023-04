Coupe de France – Kayak Cross 1090 route d’Hauteville Gondon, 20 mai 2023, Bourg-Saint-Maurice.

Venez découvrir cette nouvelle discipline qui sera représentée aux Jeux olympiques en 2024 !.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . .

1090 route d’Hauteville Gondon Base internationale d’eau vive

Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover this new discipline which will be represented at the Olympic Games in 2024!

Venga a descubrir esta nueva disciplina que estará representada en los Juegos Olímpicos de 2024

Entdecken Sie diese neue Disziplin, die 2024 bei den Olympischen Spielen vertreten sein wird!

