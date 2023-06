Fête au village bourg Saint-Maur, 8 juillet 2023, Saint-Maur.

Saint-Maur,Cher

Fête au village à partir de 19h, jambon à la broche, soirée dansante. Adulte 18€ enfants -12 ans 10€. Uniquement sur réservation avant le 2 juillet au 06.61.88.64.39.

bourg

Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire



Village fete from 7pm, ham on the spit, dancing. Adults 18? children under 12 10? Reservations required by July 2: 06.61.88.64.39

Fiesta del pueblo a partir de las 19h, jamón al espeto, baile. Adultos 18? niños menores de 12 años 10? Reserva obligatoria antes del 2 de julio: 06.61.88.64.39

Dorffest ab 19 Uhr, Schinken am Spieß, Tanzabend. Erwachsene 18? Kinder unter 12 Jahren 10? Nur mit Reservierung vor dem 2. Juli unter 06.61.88.64.39

