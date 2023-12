Fête de St Loup Bourg Saint-Loup-des-Chaumes, 1 décembre 2023, Saint-Loup-des-Chaumes.

Saint-Loup-des-Chaumes,Cher

La fête de la St Loup ? C’est LE rendez-vous, pour s’amuser, bien manger et danser !.

2024-08-31 fin : 2024-08-31 . EUR.

Bourg

Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire



The St Loup festival? It’s the place to be for fun, good food and dancing!

¿La fiesta de San Loup? Es el lugar ideal para divertirse, comer bien y bailar

Das Fest von St Loup? Das ist DER Termin, um sich zu amüsieren, gut zu essen und zu tanzen!

