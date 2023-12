Fête de la Grenouille Bourg Saint-Loup-des-Chaumes, 1 décembre 2023, Saint-Loup-des-Chaumes.

Saint-Loup-des-Chaumes,Cher

Sortez des grands rendez-vous et venez à St Loup des Chaumes, au coeur du village sous barnums, pour la fête de la grenouille, un vrai succès gustatif !.

2024-06-22 fin : 2024-06-22 . .

Bourg

Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire



Get out of the big meetings and come to St Loup des Chaumes, in the heart of the village under barnums, for the frog festival, a real taste success!

Aléjese de los grandes acontecimientos y venga a St Loup des Chaumes, en pleno centro del pueblo y bajo una carpa, para asistir a la fiesta de la rana, ¡todo un éxito de sabor!

Verlassen Sie die großen Termine und kommen Sie nach St Loup des Chaumes, mitten im Dorf unter Barnums, zum Froschfest, einem echten Geschmackserfolg!

