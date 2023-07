Vide-greniers et marché de producteurs Bourg Saint-Laurs, 29 juillet 2023, Saint-Laurs.

Saint-Laurs,Deux-Sèvres

Bourg

Dès 7h Gratuit

Organisé par Sports et Loisirs. Animations et jeux, moules-frites géant le midi.

Renseignements : 06 82 06 57 80.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Bourg

Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Bourg

From 7 am Free

Organized by Sports et Loisirs. Entertainment and games, giant moules-frites for lunch.

Information: 06 82 06 57 80

Bourg

A partir de las 7h Gratis

Organizado por Sports et Loisirs. Entretenimiento y juegos, mejillones gigantes y patatas fritas para comer.

Información: 06 82 06 57 80

Bourg

Ab 7 Uhr Kostenlos

Organisiert von Sports et Loisirs. Animationen und Spiele, riesige Moules-frites am Mittag.

Informationen: 06 82 06 57 80

Mise à jour le 2023-06-23 par CC Val de Gâtine