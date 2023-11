Concert Gospel in Landes Bourg Saint-Laurent-de-Gosse Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Laurent-de-Gosse Concert Gospel in Landes Bourg Saint-Laurent-de-Gosse, 15 décembre 2023, Saint-Laurent-de-Gosse. Saint-Laurent-de-Gosse,Landes Ensemble vocal a capella dirigé par Charles-Henri ROUX.

RDV à 20h30..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

Bourg Eglise

Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



A capella vocal ensemble conducted by Charles-Henri ROUX.

RDV at 8:30 pm. Conjunto vocal a capella dirigido por Charles-Henri ROUX.

Funciones a las 20.30 h. A-cappella-Vokalensemble unter der Leitung von Charles-Henri ROUX.

