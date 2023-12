Loto Bourg Saint-Junien-les-Combes Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Début : 2024-02-18 13:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00 Loto organisé par l’association Rires d’Enfants en faveur des enfants atteints d’un cancer à l’Hôpital Mère Enfants de Limoges. Venez nombreux soutenir les enfants..

Bourg Salle des fêtes

Saint-Junien-les-Combes 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

