Concours de belote Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais, 19 janvier 2024, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19

Le comité des fêtes de Saint-Aubin de Lanquais ainsi que l’amicale des propriétaires et chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais vous invite à leur concours de belote. 1 lot à chaque participant, une buvette sera présente sur place..

Bourg Salle des fêtes

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



