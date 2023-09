Au fil de l’Art Bourg Saint-André-de-Seignanx, 24 septembre 2023, Saint-André-de-Seignanx.

Saint-André-de-Seignanx,Landes

Cette année encore, « Au fil de l’Art » réunit 25 artistes peintres, sculpteurs et photographes sur 2 jours.

Samedi 23 septembre:

15h : Ouverture du parcours en présence des artistes et ateliers NOMAD ARTS par Valérie Arrocena (à partir de 6 ans)

15h30 : Quiz animé par l’ASC PHOTO (adultes)

16h : Démonstration au tour par AMMA TERRE (atelier adultes sur inscription)

18h : Vernissage et showcase par Raphaël – The Bard Experience.

Dimanche 24 septembre:

10h: Ouverture du parcours en présence des artistes et ateliers NOMAD ARTS par Valérie Arrocena (à partir de 6 ans)

10h30: Démonstration de cuisson raku par AMMA TERRE (ateliers pour les adultes sur inscription)

14h30: Quiz animé par l’ASC PHOTO (adultes)

17h30: Remise des prix « Coup de coeur artiste », tirage de la tombola et concours dessins.

Foodtruck et buvette sur place.

Programme à télécharger ci-dessous pour plus d’informations..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

Bourg

Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Once again this year, « Au fil de l’Art » brings together 25 painters, sculptors and photographers over 2 days.

Saturday, September 23rd:

3pm: Opening of the tour in the presence of the artists and NOMAD ARTS workshops by Valérie Arrocena (ages 6 and up)

3:30pm: Quiz hosted by ASC PHOTO (adults)

4 p.m.: Lathe demonstration by AMMA TERRE (adult workshop with registration)

6pm: Vernissage and showcase by Raphaël – The Bard Experience.

Sunday, September 24th:

10 a.m.: Opening of the course in the presence of the artists and NOMAD ARTS workshops by Valérie Arrocena (ages 6 and up)

10:30 am: Raku firing demonstration by AMMA TERRE (workshops for adults by appointment)

2:30pm: Quiz hosted by ASC PHOTO (adults)

5:30pm: « Coup de coeur artiste » prize-giving ceremony, tombola draw and drawing competition.

Foodtruck and refreshments on site.

Download the program below for more information.

Un año más, « Au fil de l’Art » reúne durante 2 días a 25 pintores, escultores y fotógrafos.

Sábado 23 de septiembre:

15.00 h: Inauguración de la exposición en presencia de los artistas y talleres NOMAD ARTS a cargo de Valérie Arrocena (para niños a partir de 6 años)

15.30 h: Concurso de preguntas organizado por ASC PHOTO (adultos)

16.00 h: Demostración de lanzamiento de rueda por AMMA TERRE (taller para adultos previa inscripción)

18.00 h: Inauguración y presentación a cargo de Raphaël – The Bard Experience.

Domingo 24 de septiembre

10.00 h: Inauguración de la exposición en presencia de los artistas y talleres NOMAD ARTS a cargo de Valérie Arrocena (para niños a partir de 6 años)

10.30 h: Demostración de cocción de rakú por AMMA TERRE (talleres para adultos previa inscripción)

14.30 h: Concurso organizado por ASC PHOTO (adultos)

17.30 h: Entrega de premios « Coup de coeur artiste », tómbola y concurso de dibujo.

Foodtruck y refrescos in situ.

Descargue el programa para más información.

Auch in diesem Jahr versammelt « Au fil de l’Art » 25 Maler, Bildhauer und Fotografen an zwei Tagen.

Samstag, 23. September:

15 Uhr: Eröffnung des Parcours in Anwesenheit der Künstler und NOMAD ARTS-Workshops durch Valérie Arrocena (ab 6 Jahren)

15:30 Uhr: Quiz mit dem ASC PHOTO (Erwachsene)

16 Uhr: Vorführung an der Drechselbank durch AMMA TERRE (Workshop für Erwachsene auf Anmeldung)

18 Uhr: Vernissage und Showcase von Raphaël – The Bard Experience.

Sonntag, den 24. September:

10 Uhr: Eröffnung des Parcours in Anwesenheit der Künstler und NOMAD ARTS-Workshops durch Valérie Arrocena (ab 6 Jahren)

10:30 Uhr: Demonstration des Raku-Brennens durch AMMA TERRE (Workshops für Erwachsene auf Anmeldung)

14.30 Uhr: Quiz mit dem ASC PHOTO (Erwachsene)

17.30 Uhr: Preisverleihung « Coup de coeur artiste », Ziehung der Tombola und Zeichenwettbewerb.

Foodtruck und Getränke vor Ort.

Weitere Informationen zum Programm können Sie unten herunterladen.

Mise à jour le 2023-09-05 par OT Seignanx