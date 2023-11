Corrida Pédestre Bourg Prémilhat, 10 décembre 2023, Prémilhat.

Prémilhat,Allier

La municipalité de Prémilhat organise la 6ème édition de la corrida pédestre « Corrida de Prémilhat »..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Bourg

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The municipality of Prémilhat organizes the 6th edition of the « Corrida de Prémilhat » pedestrian bullfight.

El ayuntamiento de Prémilhat organiza la 6ª « Corrida de Prémilhat ».

Die Gemeinde Prémilhat organisiert die 6. Ausgabe des Fußkampfes « Corrida de Prémilhat ».

Mise à jour le 2023-11-20 par OTI Vallée du Coeur de France