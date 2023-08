Marché de Noël Bourg Précieux, 2 décembre 2023, Précieux.

Précieux,Loire

Nombreux exposants ( foie gras ,huîtres, fromages,savons ,cartes ,déco de Noël……..)

Animations : photo avec le Père Noël, vente et concours de sapin de noël, tour de calèche.

Restauration sur place.

2023-12-02

Bourg Salle des fêtes et extérieur

Précieux 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous exhibitors (foie gras, oysters, cheeses, soaps, cards, Christmas decoration ……..)

Animations : photo with Santa Claus, sale and contest of Christmas tree, carriage ride.

Catering on the spot

Numerosos expositores (foie gras, ostras, quesos, jabones, tarjetas, adornos navideños ……..)

Actividades: foto con Papá Noel, venta y concurso de árboles de Navidad, paseo en coche de caballos.

Catering in situ

Zahlreiche Aussteller (Foie gras, Austern, Käse, Seifen, Karten, Weihnachtsdekoration……..)

Animationen: Foto mit dem Weihnachtsmann, Verkauf und Wettbewerb von Weihnachtsbäumen, Kutschenfahrt.

Verpflegung vor Ort

