Charivari des mômes des Coteaux – L’histoire de Babar Bourg Pompignac, 2 décembre 2023, Pompignac.

Pompignac,Gironde

La Communauté de Communes des Côteaux Bordelais propose un spectacle gratuit aux enfants du territoire, dans la salle Maurice Dejean de Pompignac. Pour se mettre dans l’esprit de Noël en douceur, venez assister à ce conte intitulé « L’histoire de Babar », récité par Loïc Richard et accompagné au piano par Sophie Teboul. Entrée libre..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

Bourg Salle Maurice Dejean

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes des Côteaux Bordelais is offering a free show for local children at the Salle Maurice Dejean in Pompignac. To get into the Christmas spirit, come and enjoy this tale entitled « L’histoire de Babar », recited by Loïc Richard and accompanied on the piano by Sophie Teboul. Free admission.

La Communauté de Communes des Côteaux Bordelais ofrece un espectáculo gratuito para los niños de la localidad en la Salle Maurice Dejean de Pompignac. Para entrar de lleno en el espíritu navideño, venga a disfrutar de este cuento titulado « L’histoire de Babar », recitado por Loïc Richard y acompañado al piano por Sophie Teboul. Entrada gratuita.

Die Communauté de Communes des Côteaux Bordelais bietet den Kindern der Region eine kostenlose Aufführung im Saal Maurice Dejean in Pompignac an. Um sich sanft auf Weihnachten einzustimmen, kommen Sie zu diesem Märchen mit dem Titel « Die Geschichte von Babar », das von Loïc Richard vorgetragen und von Sophie Teboul am Klavier begleitet wird. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT de l’Entre-deux-Mers