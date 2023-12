Marche nordique Bourg Peyrabout, 20 décembre 2023, Peyrabout.

Peyrabout Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:15:00

fin : 2023-12-20 16:15:00

4 groupes : sportif, détente, tonique et santé.

La séance se terminera dans la salle polyvalente pour fêter Noël.

Prévoir une paire de chaussures et le bonnet !.

4 groupes : sportif, détente, tonique et santé.

La séance se terminera dans la salle polyvalente pour fêter Noël.

Prévoir une paire de chaussures et le bonnet !

4 groupes : sportif, détente, tonique et santé.

La séance se terminera dans la salle polyvalente pour fêter Noël.

Prévoir une paire de chaussures et le bonnet !

.

Bourg

Peyrabout 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Creuse Tourisme