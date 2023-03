Les artisans à l’honneur Bourg, 31 mars 2023, Penne-d'Agenais.

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du centre bourg, la Commune de Penne d’Agenais a engagé depuis plusieurs années d’importants travaux de réhabilitation et valorisation des espaces publics.

Aujourd’hui cette politique est complétée par la volonté de conserver, puis développer, les métiers d’art à Penne dans la continuité d’une longue tradition artisanale.

La municipalité souhaite durant les Journées des Métiers d’Art contribuer à mettre en avant les artisans d’art locaux.

A travers ces journées, vous pourrez découvrir la magie de la transformation du verre, et également du bois, du métal, du cuir, les richesses techniques et créatives des métiers de tradition, de création et de restauration.

Vous pourrez également rencontrer des personnalités authentiques accéder aux coulisses de fabrication dans les différents ateliers ouverts dans le Bourg de Penne.

Les artisans se feront une joie de vous accueillir et de partager leurs passions en vous présentant tout leurs savoirs-faire.

A titre d’exemple, vous pourrez rencontrer un tourneur sur bois, une vitrailliste, une tisserande, un verrier souffleur de verre, une fileuse de verre, un dinandier, un sculpteur de métal, un maroquinier…

Une exposition sera organisée dans le Hall de la mairie. Elle reposera sur une mise en valeur appropriée d’une thématique ‘l’Art de la table » choisie en lien avec l’esprit des JEMA : sublimer le quotidien.

Le Hall fera également office de point d’information où vous trouverez les documents, plans, présentations de nos animations.

Nous accueillerons les scolaires le vendredi 31 avril et nous vous accueillons les samedi 1 et dimanche 2 avril 2023, toute la journée, dans le bourg de Penne d’Agenais de 10h00 à 18h !

Venez déambuler dans les ruelles du village à la découverte de nos artisans d’art locaux et célébrer le printemps des métiers d’art à Penne d’Agenais

Bourg penne d'agenais Penne-d'Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

artisans d’art métiers d’art

Municipalité de PENNE D’AGENAIS