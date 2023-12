Journée de la truffe 2023 Bourg Paunat, 4 décembre 2023, Paunat.

Paunat,Dordogne

Journée de la Truffe à Paunat dimanche 17 décembre dès 10h – Marché aux truffes, visites guidées, démonstrations de cuisine, démonstrations de cavage, conférence, exposition d’outils d’entretien de truffières et concours de pesée. Marché de Noël. Repas truffé sur réservation..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Bourg

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Truffle Day in Paunat Sunday, December 17 from 10am – Truffle market, guided tours, cooking demonstrations, truffle-hunting demonstrations, conference, truffle maintenance tool exhibition and weighing competition. Christmas market. Truffle meal on reservation.

Jornada de la trufa en Paunat el domingo 17 de diciembre a partir de las 10.00 h. Mercado de la trufa, visitas guiadas, demostraciones culinarias, demostraciones de caza de la trufa, conferencia, exposición de herramientas para la recolección de la trufa y concurso de pesaje. Mercado de Navidad. Comida a base de trufas previa reserva.

Journée de la Truffe in Paunat Sonntag, 17. Dezember ab 10 Uhr – Trüffelmarkt, Führungen, Kochvorführungen, Höhlenforschungsvorführungen, Konferenz, Ausstellung von Werkzeugen zur Pflege von Trüffelhainen und Wiegewettbewerb. Markt in der Weihnachtszeit. Trüffelmahlzeit auf Vorbestellung.

