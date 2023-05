Bal du 14 juillet Bourg, 14 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez swinguer au traditionnel bal du 14 juillet de Ouistreham Riva-Bella..

2023-07-14 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Bourg Place Albert Lemarignier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and swing at Ouistreham Riva-Bella’s traditional July 14th ball.

Ven a bailar al tradicional baile del 14 de julio de Ouistreham Riva-Bella.

Swingen Sie beim traditionellen Ball des 14. Juli in Ouistreham Riva-Bella.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité