Sortie botanique Zeinülili Bourg Ossas-Suhare, 20 septembre 2023, Ossas-Suhare.

Ossas-Suhare,Pyrénées-Atlantiques

Sylvie vous invite à la retrouver lors d’une balade botanique en pleine nature.

Au programme un circuit facile de 4 km avec un faible dénivelé (50 m), en grande partie sur chemins ruraux empierrés (localement sur sentier caillouteux). Prévoir chaussures de marche.

Rendez-vous à 14H dans le petit village de Suhare, à proximité du fronton (accès par Ossas ou par Mendy).

Le covoiturage est possible à partir d’Ordiarp (Coucou des bois). Merci de préciser lors de l’inscription si vous souhaitez covoiturer.

Sur inscription par mail de préference (noms et prénoms des participants ) ou par téléphone, groupe limité à 15 personnes.

Règlement par chèque ou espèces sur le lieu de rendez-vous..

2023-09-20

Bourg

Ossas-Suhare 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sylvie invites you to join her on a botanical walk in the heart of nature.

On the program: an easy 4 km circuit with a slight difference in altitude (50 m), mostly on stony rural paths. Please bring walking shoes.

Meet at 2pm in the small village of Suhare, near the fronton (access via Ossas or Mendy).

Carpooling is possible from Ordiarp (Coucou des bois). Please specify when registering if you wish to carpool.

Registration by e-mail (first and last names of participants) or telephone, group limited to 15 people.

Payment by cheque or cash on site.

Sylvie le invita a acompañarla en un paseo botánico en plena naturaleza.

El programa incluye un circuito fácil de 4 km con un ligero desnivel (50 m), en su mayor parte por caminos rurales asfaltados (a veces por senderos pedregosos). Traer calzado de senderismo.

Encuentro a las 14h en el pueblecito de Suhare, cerca del frontón (acceso por Ossas o Mendy).

Posibilidad de compartir coche desde Ordiarp (Coucou des bois). Por favor, especifique al inscribirse si desea compartir coche.

Inscripción por correo electrónico (nombres completos de los participantes) o teléfono, grupo limitado a 15 personas.

Pago por cheque o en efectivo en el lugar de encuentro.

Sylvie lädt Sie ein, sie auf einem botanischen Spaziergang inmitten der Natur zu treffen.

Auf dem Programm steht ein leichter Rundgang von 4 km mit einem geringen Höhenunterschied (50 m), größtenteils auf geschotterten Feldwegen (örtlich auf steinigem Pfad). Bitte bringen Sie Wanderschuhe mit.

Treffpunkt: 14 Uhr im kleinen Dorf Suhare, in der Nähe des Frontons (Zugang über Ossas oder Mendy).

Fahrgemeinschaften können von Ordiarp (Coucou des bois) aus gebildet werden. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie Fahrgemeinschaften bilden möchten.

Anmeldung vorzugsweise per E-Mail (Namen und Vornamen der Teilnehmer) oder telefonisch. Die Gruppe ist auf 15 Personen beschränkt.

Zahlung per Scheck oder bar am Treffpunkt.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme Pays Basque