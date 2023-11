Soirée cidrerie Bourg Ordiarp, 2 décembre 2023, Ordiarp.

Ordiarp,Pyrénées-Atlantiques

Les bénévoles du village vous invitent à une soirée festive. Avant le repas, vous pourrez découvrir le site consacré aux trente ans du festival Müsikaren egüna.

Au menu :

– soupe de poisson

– omelette à la morue

– côte de bœuf

– salade/noix et fromage

– cidre

– café

La soirée sera animée par Oilarrak et Müsik’alde.

Comme l’an passé, la soirée est organisée en faveur d’Integrazio Batzordea, en collaborationavec les amis d’Usurbil, ikastola et Bil Xokoa.

Pensez à réserver!.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Bourg Salle communale

Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Village volunteers invite you to a festive evening. Before dinner, you can explore the site dedicated to the 30th anniversary of the Müsikaren egüna festival.

On the menu

– fish soup

– cod omelette

– prime rib

– salad/nuts and cheese

– cider

– coffee

The evening will be hosted by Oilarrak and Müsik’alde.

As last year, the evening is organized in aid of Integrazio Batzordea, in collaboration with the friends of Usurbil, ikastola and Bil Xokoa.

Don’t forget to book!

Los voluntarios del pueblo le invitan a una velada festiva. Antes de la comida, podrá explorar el sitio dedicado al 30 aniversario del festival Müsikaren egüna.

En el menú

– sopa de pescado

– tortilla de bacalao

– costilla de ternera

– ensalada/frutos secos y queso

– sidra

– café

Los anfitriones de la velada serán Oilarrak y Müsik’alde.

Como el año pasado, la velada se organiza a beneficio de Integrazio Batzordea, en colaboración con los amigos de Usurbil, ikastola y Bil Xokoa.

¡No te olvides de reservar!

Die Freiwilligen des Dorfes laden Sie zu einem festlichen Abend ein. Vor dem Essen können Sie die Website entdecken, die dem 30-jährigen Jubiläum des Festivals Müsikaren egüna gewidmet ist.

Auf dem Menü stehen:

– fischsuppe

– omelett mit Kabeljau

– rinderrippe

– salat/Nüsse und Käse

– cidre

– kaffee

Der Abend wird von Oilarrak und Müsik’alde musikalisch umrahmt.

Wie im letzten Jahr wird der Abend zugunsten von Integrazio Batzordea organisiert, in Zusammenarbeit mit den Freunden von Usurbil, ikastola und Bil Xokoa.

Denken Sie an eine Reservierung!

