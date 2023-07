Feu d’artifice et attractions Bourg Nieul, 13 juillet 2023, Nieul.

Nieul,Haute-Vienne

Venez profiter des attractions festives, de l’animation musicale au château et du feu d’artifice dans le bourg de Nieul..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:30:00. EUR.

Bourg

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the festive attractions, musical entertainment at the château and fireworks in the village of Nieul.

Venga a disfrutar de las atracciones festivas, la animación musical en el castillo y los fuegos artificiales en la ciudad de Nieul.

Genießen Sie die festlichen Attraktionen, die musikalische Unterhaltung im Schloss und das Feuerwerk in der Ortschaft Nieul.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Monts du Limousin