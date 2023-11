14e Salon du livre Bourg Mortain-Bocage, 26 novembre 2023, Mortain-Bocage.

Mortain-Bocage,Manche

Présence de 40 auteurs avec la participation d’Yves Jacob, Henri Sannier et Michel Boivin.

Entrée gratuite.

Organisé par Gérard Pinot de la librairie des 2 cascades..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Bourg Romagny

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



40 authors with the participation of Yves Jacob, Henri Sannier and Michel Boivin.

Free admission.

Organized by Gérard Pinot of the 2 Cascades bookshop.

El acto contará con la participación de 40 autores, entre ellos Yves Jacob, Henri Sannier y Michel Boivin.

Entrada gratuita.

Organizado por Gérard Pinot, de la librería 2 Cascades.

Anwesenheit von 40 Autoren mit Beteiligung von Yves Jacob, Henri Sannier und Michel Boivin.

Der Eintritt ist frei.

Organisiert von Gérard Pinot von der Buchhandlung des 2 cascades.

Mise à jour le 2023-11-09 par Attitude Manche