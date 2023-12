Tirage au sort de Noël Bourg Messanges, 1 décembre 2023, Messanges.

Messanges,Landes

Nouveau :

Vos commerçants et « la gazette de Martine » vous invitent à participer à leur 1er tirage au sort de Noël. Venez tenter votre chance en passant un moment convivial. Vous repartirez peut-être avec un lot : paniers garnis, bons d’achat, cadeaux …

Le règlement complet et la liste des commerçants participants est sur la photo jointe. Bonne chance !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 11:30:00. EUR.

Bourg Epicerie Chez Lafaurie

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



New :

Your shopkeepers and « la gazette de Martine » invite you to take part in their 1st Christmas prize draw. Come and try your luck while having a good time. You could win a prize: gift baskets, vouchers, gifts, etc.

Full rules and a list of participating retailers are in the attached photo. We wish you good luck!

Novedad :

Sus comerciantes y « la gazette de Martine » le invitan a participar en su 1er sorteo de Navidad. Ven a probar suerte mientras pasas un buen rato. Podrás llevarte a casa un premio: cestas regalo, vales de compra, regalos, etc.

Las bases completas y la lista de comercios participantes están en la foto adjunta. ¡Le deseamos mucha suerte!

Neu :

Ihre Geschäftsleute und « la gazette de Martine » laden Sie ein, an ihrer 1. Weihnachtsverlosung teilzunehmen. Versuchen Sie Ihr Glück und verbringen Sie einen geselligen Moment. Vielleicht gehen Sie mit einem Preis nach Hause: Präsentkörbe, Einkaufsgutscheine, Geschenke …

Die vollständigen Regeln und die Liste der teilnehmenden Händler finden Sie auf dem beigefügten Foto. Viel Glück!

Mise à jour le 2023-11-28 par OTI LAS