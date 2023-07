Exposition : « Bâtir les écoles publiques (1830-1980) » Bourg médiéval Jegun, 16 septembre 2023, Jegun.

Exposition : « Bâtir les écoles publiques (1830-1980) » 16 et 17 septembre Bourg médiéval Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à l’école de Jegun.

À la suite des grandes lois sur l’instruction publique, entre 1833 et 1882, toutes les communes de France aménagent des écoles publiques. La manière de penser l’enseignement se traduit alors dans l’architecture des édifices scolaires et y reste bien ancrée jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale. À partir de l’entre-deux-guerres, une nouvelle approche de l’enseignement, et donc de l’architecture scolaire, se développe et les constructions des décennies suivantes s’inscrivent dans ces courants progressistes. Au travers de l’inventaire du patrimoine scolaire du territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne, nous vous invitons à redécouvrir 150 ans d’histoire de la construction des écoles publiques ! L’exposition restera sur place la semaine suivant les Journées européennes du patrimoine.

Bourg médiéval 32360 Jegun Jegun 32360 Gers Occitanie 05 62 64 50 03 https://www.commune-jegun.fr/ Au cœur de la Gascogne, entre Condom et Auch, le village de Jégun est une bastide fortifiée, aménagée par Bernanrd IV, comte d’Armagnac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Grand Auch Cœur de Gascogne – Service de l’inventaire et de la connaissance des patrimoines Région Occitanie