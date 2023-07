Découvrez des calvaires et croix de chemin d’une cité médiévale du XIIIème siècle Bourg médieval Hombourg-Haut, 17 septembre 2023, Hombourg-Haut.

Découvrez des calvaires et croix de chemin d’une cité médiévale du XIIIème siècle Dimanche 17 septembre, 14h30 Bourg médieval Pour marcheur averti, déconseillé aux jeunes enfants et aux personnes fragiles à cause de certains chemins. Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme. Chaussures de marche ou adaptées et fermées.

Participez à une randonnée commentée pour découvrir le petit patrimoine emblématique des campagnes mosellanes.

Bourg médieval Quartier du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est 03 87 90 53 53 http://www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 90 53 53 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourismefreyming-merlebach.fr »}] Surplombant la vallée de la Rosselle, une longue colline aux flancs abrupts confère à Hombourg-Haut un aspect très particulier : les maisons enserrées dans les anciennes fortifications évoquent le passé de la vieille cité et ses monuments témoignent encore des gloires d’antan.

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

