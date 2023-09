Dans le cadre de Résurgence VII – construction vivante: exposition « dispositifs d’espaces » Bourg Mayrinhac-Lentour, 28 septembre 2023, Mayrinhac-Lentour.

Mayrinhac-Lentour,Lot

Dans le cadre du workshop de Béatrice Utrilla, enseignante à l’ENSA Toulouse et en collaboration avec Valentine Boé, commissaire de l’exposition « Construction vivante » partez à la rencontre des papiers peints exposés dans les communes du territoire Cauvaldor

Centre bourg.

2023-09-28 fin : 2023-11-26

Bourg

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



As part of a workshop by Béatrice Utrilla, a teacher at ENSA Toulouse, and in collaboration with Valentine Boé, curator of the « Construction vivante » exhibition, discover the wallpaper on display in the communes of the Cauvaldor region

Town center

En el marco de un taller impartido por Béatrice Utrilla, profesora de la ENSA de Toulouse, y en colaboración con Valentine Boé, comisaria de la exposición « Construcción viva », descubra los papeles pintados expuestos en las ciudades y pueblos de la región de Cauvaldor

Casco urbano

Im Rahmen des Workshops von Béatrice Utrilla, Dozentin an der ENSA Toulouse, und in Zusammenarbeit mit Valentine Boé, Kuratorin der Ausstellung « Construction vivante », lernen Sie die Tapeten kennen, die in den Gemeinden des Cauvaldor-Gebiets ausgestellt sind

Ortszentrum

