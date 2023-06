Église romane de l’Hôpital-Saint-Blaise Bourg L’Hôpital-Saint-Blaise, 13 juin 2023, L'Hôpital-Saint-Blaise.

L’Hôpital-Saint-Blaise,Pyrénées-Atlantiques

Eglise romane du XIIème siècle sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.. Pélerins

Bourg

L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Old hospital foundation on the paths of St. James de Compostella, listed as World Heritage site by Unesco. Visits for individuals : site highlighted by lights, guided audio-visit of the interior. Visits for groups : high technical quality “son et lumière” display of the interior (images, songs, surround sound and special effects) commentaries on the external restoration . Personalised and entirely guided visit all year round – reservation required.

Iglesia románica del siglo XII en la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert auf dem Jakobsweg, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

