Matinée culturelle et festive Bourg Lévignacq, 16 juillet 2023, Lévignacq.

Lévignacq,Landes

10 h Conférence à la salle des fêtes. Jean-Jacques TAILLENTOU évoquera « Les révoltes oubliées des résiniers (1905-1910) aux confins du Born et et du Marensin ».

11 h 15, dans le parc du musée, mot d’accueil du Président de l’association suivi d’un spectacle folklorique proposé par « Lous cames de boy » de Mimizan.

Le public pourra aussi visiter le musée durant la matinée, clôturée par le « pot de l’amitié » et un buffet.

Entrée libre et gratuite..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 12:00:00. .

Bourg

Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



10 a.m. Conference at the salle des fêtes. Jean-Jacques TAILLENTOU will talk about « Les révoltes oubliées des résiniers (1905-1910) aux confins du Born et du Marensin ».

11:15 a.m., in the museum grounds, welcoming remarks by the association’s President, followed by a folk show by « Lous cames de boy » from Mimizan.

The public can also visit the museum during the morning, which ends with a « pot de l’amitié » and a buffet.

Free admission.

10.00 h Conferencia en la Salle des Fêtes. Jean-Jacques TAILLENTOU hablará sobre « Les révoltes oubliées des résiniers (1905-1910) aux confins du Born et du Marensin ».

a las 11.15 h, en el recinto del museo, el Presidente de la asociación dará la bienvenida a los visitantes, seguida de un espectáculo folclórico a cargo de « Lous cames de boy » de Mimizan.

El público también podrá visitar el museo durante la mañana, que terminará con un « pot de l’amitié » y un bufé.

La entrada es gratuita.

10 Uhr Vortrag im Festsaal. Jean-Jacques TAILLENTOU spricht über « Les révoltes oubliées des résiniers (1905-1910) aux confins du Born et et du Marensin » (Die vergessenen Aufstände der Harzarbeiter (1905-1910) an den Grenzen von Born und Marensin).

11.15 Uhr: Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins im Park des Museums, gefolgt von einer Folkloredarbietung von « Lous cames de boy » aus Mimizan.

Die Öffentlichkeit kann das Museum im Laufe des Vormittags auch besichtigen, der mit einem « Freundschaftsumtrunk » und einem Buffet endet.

Eintritt frei.

