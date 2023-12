Ateliers Théâtre enfants, ados, adultes, séances d’essai Salle des Ateliers, 1 place de la Liberté Bourg-Lès-Valence Bourg-lès-Valence, 18 septembre 2023 17:30, Bourg-lès-Valence.

Ateliers Théâtre enfants, ados, adultes, séances d’essai Salle des Ateliers, 1 place de la Liberté Bourg-Lès-Valence Bourg-lès-Valence 18 septembre 2023 – 25 juin 2024

Susciter la curiosité, partager et créer ensemble sont les objectifs de ces ateliers.

Ateliers théâtre saison 2023/24

Libérer son corps, sa voix et son imagination par l’improvisation, découvrir ou approfondir le jeu d’acteur à partir de textes d’auteurs ou de créations collectives et communiquer son enthousiasme au public. Les ateliers d’Indice 2 sont encadrés par des intervenants professionnels qui diffusent un enseignement de qualité adapté à chacun.

Pour enfants, ados, adultes. Des ateliers théâtre et des projets amateurs. Cursus de formation à partir de 7 ans.

Les séances d’essai sont gratuites pour tous.

Inscription :

Mardi 12 septembre 2023 de 18h00 à 19h00, Salle des Ateliers, 1 place de la Liberté à Bourg-Lès-Valence.

Bonne rentrée théâtrale !

Salle des Ateliers, 1 place de la Liberté Bourg-Lès-Valence
Bourg-lès-Valence 26500 Drôme