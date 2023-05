15èmes Rencontres de théâtre Salle de Vote, Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

15èmes Rencontres de théâtre Salle de Vote,, 12 juin 2023 19:00, Bourg-lès-Valence. Festival de Théâtre pour toute la famille. 12 – 18 juin 1 Venez passer un moment culturel et convivial en découvrant les spectacles de cette nouvelle édition : des comédies, des comédies dramatiques contemporaines, des comédies romantiques et des contes modernes !

Nouveau cette année : les Scènes Découvertes

Plusieurs soirées débuteront à 20h00 avec une scène découverte, espace spatio-temporel offert à un artiste. Ce sera l’occasion de découvrir des réalisations courtes de spectacle vivant : du théâtre sous d’autres formes ! Les comédiennes et comédiens auront 30 minutes pour présenter un spectacle en test ou abouti, un texte original ou d’auteur. Les scènes découvertes sont gratuites alors venez assouvir votre curiosité ! Salle de Vote, 1 place de la Liberté Bourg-Lès-Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme

