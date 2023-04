Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades L’APPART CAFE, 6 avril 2023, BOURG LES VALENCE.

Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades L’APPART CAFE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:30 (2023-04-06 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Ouverture des Portes 20:00 Esprit libre, sans tabou, Mailhot persiste et signe. À une époque où le second degré est devenu une température, une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler ou vénérer… Régis Mailhot a décidé de prendre un parti, celui d’en rire. Au compteur 3500 chroniques, 600 politiques accrochés au mur, 1 ulcère et 2 millions d’auditeurs. Interdit d’antenne, le célèbre chroniqueur radio et pilier de l’émission culte « la revue de presse » de Paris Première revient sur scène, et il est drôlement remonté ! Entre réquisitoire, sketchs et une revue de presse hilarante, il renoue avec l’âge d’or des irrévérencieux à la plume brillante et acerbe. Une véritable bouffée d’air frais au milieu du politiquement correct, à savourer sans modération. Venez assister au tout nouveau spectacle du sale gosse de l’humour… À propos de Régis Mailhot Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, chroniqueur vedette du Fou du roi sur France Inter, humoriste sur RTL aux côtés de Stéphane Bern depuis 2011, pilier de la Revue de presse sur Paris Première, auteur d’ouvrages satiriques et du dernier spectacle de Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts. La presse en parle : – LE MONDE : “Corrosif et sarcastique !” – LE FIGARO : ” Une plume trempée dans du kérosène. Hilarant » – MARIANNE : ” Un vrai talent de sniper pour canarder idées reçues et fausses valeurs !” – TELERAMA : “Ultra cinglant!” – AUJOURD’HUI EN France « Décapant » – LE CANARD ENCHAINE : “Une irrévérence qui fait mouche.” Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades

Votre billet est ici

L’APPART CAFE BOURG LES VALENCE 11 QUAI THANNARON Drôme

24.0

EUR24.0.

