Thierry Roudil A Contresens L'APPART CAFE. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 20:30. Tarif : 22.0 euros.

Un spectacle vivant sans angles morts… En janvier 1999 Thierry, Officier de Police Judiciaire sur Lyon et chef d’un groupe stup, est mis en examen pour vol aggravé. Au terme de 5 mois d’enquête il est révoqué de la Police Nationale, renvoyé devant un tribunal correctionnel et encourt alors 5 ans de prison. Le décor est planté aux premières phrases de ce récit autobiographique Thierry revient avec justesse sur ce vaste trafic de cocaine dont l’ampleur va le dépasser, et où il finit par perdre pied et partir « à contresens ». Cette route sinueuse le fera basculer de la Police Judiciaire au café théâtre, et alors qu’on pense arriver à un dénouement heureux, la vie va en décider autrement…. Cette histoire folle va vous captiver de bout en bout. Thierry est bouleversant de sincérité et la puissance émotionnelle de son récit ne laissera personne indifférent. Thierry Roudil A Contresens

L’APPART CAFE BOURG LES VALENCE 11 QUAI THANNARON Drôme

